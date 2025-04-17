Erzurum’da kan donduran cinayet: Ali Osman Buzlak resmi nikahlı eşini boğarak öldürdü!

Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, resmi nikahlı eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) ile otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman, eşini boğarak canına kıydı.

CESEDİ BAGAJA SAKLADI

Cinayetin ardından panikleyen genç adam, eşinin cansız bedenini aracın bagajına koydu. Daha sonra araçtaki soda şişesiyle boğazını ve bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı, bir süre sonra aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldı. Zanlının durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Ekipler, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araç içinde kanlar içinde bulunan Ali Osman Buzlak'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bagajda ise genç kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olay sonrası yapılan incelemelerde, genç çiftin kısa süre önce resmi nikah kıydığı ve büyük bir düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Hatice Agcakale, Buzlak'ın, evliliğinin henüz başında eşi tarafından öldürülmesi, yürekleri dağladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Buzlak, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna gönderildi.