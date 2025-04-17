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Erzurum’da kan donduran cinayet: Ali Osman Buzlak resmi nikahlı eşini boğarak öldürdü!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
14:45
Erzurum'da yaşanan dehşet verici olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde boğarak öldürdü. Ardından kırık bir şişeyle kendi boğazını ve bileklerini kesen Buzlak, polis tarafından hastaneye kaldırılırken, aracın bagajında genç kadının cansız bedeni bulundu. İşte Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde başlayan ve Palandöken'de son bulan bu trajik olayın detayları…