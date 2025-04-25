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Haberler Yaşam Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 10:33

Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, boşanma davası arifesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Ev hapsinde bulunan Zafer A. (53), duruşmadan sadece bir gün önce oturdukları evi ateşe verdi. Eşine "Evi yaktım" mesajı atan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. 43 suç kaydı bulunan Zafer A.'nın bu hareketi, mahallede büyük paniğe neden oldu.

DHA
Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

Olay, 24 Nisan 2025 akşamı saat 22:00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 56'ncı Sokak'taki 6 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Yoğun dumanların yükselmesi üzerine bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İtfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

"YETİMLERİ İÇERİDE KALDI!"

Yangın sırasında bir kadının "Yetimleri içeride kaldı, onları kurtarın!" feryadı yürekleri dağladı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

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Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

43 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yangının, ev hapsinde bulunan Zafer A. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Şüphelinin, eşi Ayşe A.'nın evde olmadığı bir sırada evi ateşe verdiği ve ardından eşine "Evi yaktım" mesajı attığı ortaya çıktı. Zafer A.'nın 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'uyuşturucu kullanma' gibi suçlardan toplam 43 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

BOŞANMA DAVASI BUGÜN GÖRÜLECEKTİ!

Olay sonrası kamyonetiyle kaçmaya çalışan Zafer A., Harput Dere Caddesi'nde elinde çakmakla yakalandı. Eşi Ayşe A., şüpheliden şikayetçi oldu. Çiftin 32 yıllık evli olduğu ve 3 çocuklarının bulunduğu belirtildi. Olayın en dikkat çekici detayı ise çiftin boşanma davasının bugün görülmesiydi.

Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, Zafer A. hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın ardındaki motivasyon ve detaylar, soruşturma kapsamında netleşecek. Mahalle sakinleri ise yaşadıkları korku dolu anları unutamıyor.