Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!

"YETİMLERİ İÇERİDE KALDI!"

Yangın sırasında bir kadının "Yetimleri içeride kaldı, onları kurtarın!" feryadı yürekleri dağladı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

