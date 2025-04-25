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Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
10:33
Erzurum’da şok olay: Boşanma davasından bir gün önce evini yaktı!
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, boşanma davası arifesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Ev hapsinde bulunan Zafer A. (53), duruşmadan sadece bir gün önce oturdukları evi ateşe verdi. Eşine "Evi yaktım" mesajı atan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. 43 suç kaydı bulunan Zafer A.'nın bu hareketi, mahallede büyük paniğe neden oldu.