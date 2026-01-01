Haberler
Yaşam
Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:52
Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?
Doğu Anadolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Erzurum'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Özellikle ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle gözler Erzurum Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Erzurum kar tatiline ilişkin son gelişmeler.