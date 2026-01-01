Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:52

Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?

Doğu Anadolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Erzurum'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Özellikle ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle gözler Erzurum Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Erzurum kar tatiline ilişkin son gelişmeler.

  • ABONE OL
Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, kent genelinde hayatı zorlaştırıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, öğrenciler ve veliler Erzurum Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? İşte kar tatiliyle ilgili son durum.

Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair net bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından açıklama yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Uyardı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.

Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü Erzurum’da kar tatili olacak mı?

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.