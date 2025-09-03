Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye En Sık Kullanılan Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler Listesi

Günlük dilde sıkça yer bulan eş anlamlı kelimeler, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde Türkçe derslerinde kapsamlı olarak ele alınır. Aynı anlama gelen ve birbirinin yerine kullanılan bu sözcükler, edebi eserlerden resmi yazışmalara kadar çeşitli alanlarda karşımıza çıkar. Zira, Türkçe son derece zengin bir dil olduğundan çok sayıda örneğe rastlanmaktadır. İşte A'dan Z'ye en sık kullanılan Türkçe eş anlamlı sözcükler listesi.