Eş Anlamlı Kelimeler - A’dan Z’ye En Sık Kullanılan Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler Listesi

M ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Mabet - tapınak
Macera - serüven
Mafsal - eklem
Mağlup - yenik
Mahalli - yerel
Mahcup - utangaç
Mahluk - yaratık
Mahpushane - hapishane
Mahsul - ürün
Mana - anlam
Manzara - görünüm
Matbaa - basımevi
Matem - yas
Mebus - milletvekili
Mecbur - zorunlu
Mecmua - dergi
Medeni - uygar
Medeniyet - uygarlık
Mektep - okul
Melodi - ezgi
Menfaat - çıkar
Menfi - olumsuz
Menkul - taşınır
Meridyen - boylam
Mesafe - ara
Mesela - örneğin
Mesele - sorun
Mesken - konut
Meslek - iş
Mesul - sorumlu
Mesut - mutlu
Meşhur - ünlü
Meşrubat - içecek
Mevcut - var
Meydan - alan
Millet - ulus
Milletvekili - mebus
Milli - ulusal
Misafir - konuk
Misal - örnek
Misli - katı
Muavin - yardımcı
Muharebe - savaş
Muhtelif - çeşitli
Muştu - müjde
Müessese - kurum - kuruluş
Mühim - önemli
Mükafat - ödül
Müsabaka - yarışma
Müsait - uygun
Müspet - olumlu
Müstahsil - üretici
Müstakil - bağımsız
Müşteri - alıcı
Merkep - eşek
Mani - engel
Mübarek - kutsal
Muallim - öğretmen
Mektup - name
Merasim - tören
N ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Nadir - ender
Nakil - atama - taşıma
Nasihat - öğüt
Nebat - bitki
Neden - sebep
Nefes - soluk
Nehir - ırmak
Nem - rutubet
Nesil - kuşak
Nesir - düzyazı
Neşe - sevinç
Netice - sonuç
Nispet - oran
Nitelik - kalite
Noksan - eksik
Numune - örnek
Nutuk - söylev
Nakit - para - akça
Nakliyeci - taşımacı
Namzet - aday
O ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Okul - mektep
Olanak - imkan
Olası - mümkün
Olay - vaka
Olumlu - müspet
Olumsuz - menfi
Onarım - tamir
Onay - tasdik
Onur - şeref
Oran - nispet
Otlak - mera
Oy - rey
Ozan - şair
Ö ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Öbek - grup
Öbür - diğer
Ödenti - aidat
Ödlek - korkak
Ödül - mükafat
Ödün - taviz
Öfke - hiddet
Öğe - unsur
Öğrenci - talebe
Öğrenim - tahsil
Öğüt - nasihat
Ömür - hayat - yaşam
Önce - evvel
Önder - lider
Önemli - mühim
Öneri - teklif
Önlem - tedbir
Örgüt - teşkilat
Örneğin - mesela
Örnek - misal
Öteki - diğeri
Ötürü - dolayı
Öykü - hikaye
Özel - hususi
Özen - itina
Özgün - orijinal
Özgür - hür
Özlem - hasret
P ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Pabuç - ayakkabı
Pasif - edilgen
Pinti - cimri
Pis - kirli
Politika - siyaset
Rağmen - karşın
Rastlantı - tesadüf
Rey - oy
Rutubet - nem
Rüya - düş
Rüzgar - yel
Problem - sorun
Rüştiye - ortaokul
S ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Sade - yalın
Sağlık - sıhhat
Saha - alan
Sahil - kıyı - yalı
Saldırı - hücum
Samimi - içten
Sanayi - endüstri
Sandalye - iskemle
Savaş - harp
Saz - çalgı
Sebep - neden
Sene - yıl
Sermaye - kapital
Serüven - macera
Sıçan - fare
Sıhhat - sağlık
Sır - giz
Sima - yüz
Siyah - kara
Siyaset - politika
Son - nihayet
Sonuç - netice
Sorun - problem
Soylu - asil
Sömestr - yarıyıl
Söylev - nutuk
Sözcük - kelime
Sulh - barış
Suni - yapay
Surat - yüz
Sürat - hız
Sürekli - devamlı
Sevinç - mutluluk
Sınıf - derslik
Sonbahar - güz
Sorumluluk - mesuliyet
Sözlük - lügat
Sınav - imtihan
Ş ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Şafak - tan
Şahıs - kişi
Şahit - tanık
Şair - ozan
Şans - talih
Şark - doğu
Şart - koşul
Şayet - eğer
Şef - lider - önder
Şehir - kent
Şekil - biçim
Şen - neşeli
Şeref - onur
Şöhret - ün
Şuur - bilinç
Şüphe - kuşku
Şaka - latife
T ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Tabiat - doğa
Tabii - doğal
Tabip - hekim - doktor
Talebe - öğrenci
Talih - şans
Tamir - onarım
Tane - adet
Tanık - şahit
Tanım - tarif
Tapınak - mabet
Taraf - yan
Tarım - ziraat
Tarif - tanım
Tasdik - onay
Tebrik - kutlama
Tecrübe - deney
Tedbir - önlem
Teklif - öneri
Tekrar - yine
Temel - esas
Tercüme - çeviri
Tertip - düzen
Tesadüf - rastlantı
Tesir - etki
Toplum - cemiyet
Tören – merasim
Tuhaf - garip
Tutsak - esir
Tuvalet - hela - wc
Tüm - bütün
Tümör - ur
Tümce - cümle
Tren - şimendifer - katar
Tartışma - münakaşa
U ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Uçurum - yar
Ufak - küçük
Uğraş - iş
Ulu - yüce
Ulus - millet
Umumi - genel
Umut - ümit
Unsur - öğe
Us - akıl
Uyarı - ikaz
Uygar - medeni
Uyum - ahenk
Uzak - ırak
Uzay - feza
Uçak - tayyare
Usta - ehil
Ü ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Ümit - umut
Ünlü - meşhur
Ürün - mahsul
Üye - aza
Ülke - diyar - memleket
Ülkü - ideal
Üleş - pay
Ürem - faiz
V ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
Vaka - olay
Vakit - zaman
Varlıklı - zengin
Vasıta - araç
Vatan - yurt
Vazife - görev
Vaziyet - durum
Vesika - belge
Viraj - dönemeç
Vücut - gövde
Vilayet - il
Veteriner - baytar