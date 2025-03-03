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Haberler Yaşam Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:24

Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

Esenler'de bir akaryakıt istasyonu çalışanı, müşteri tarafından otoparka bırakılan otomobilin anahtarını marketten alarak aracı izinsiz şekilde kullanıp dolaştı. Araç sahibinin eşi, otomobili trafikte fark ederek önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

Olay, 28 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs şoförü Tamer Karaca (44), özel aracını çalıştığı firmanın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonunun otoparkına bıraktı ve anahtarını markete emanet etti. Öğle saatlerinde istasyon çalışanı Jiyan Görcin (19), aracın anahtarını alarak otoparktan ayrıldı. Görcin'in, aracı sevgilisiyle dolaşmak için aldığı öne sürüldü. Ancak kendisi, annesi ve babasının Ramazan alışverişi yaptığını, bu yüzden aracı aldığını iddia etti.

Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

ARAÇ SAHİBİNİN EŞİ ÖNÜNÜ KESTİ

Başka bir akaryakıt istasyonunda hatalı şekilde park edilen aracın sahibi aranarak durum bildirildi. Bunun üzerine araç sahibinin eşi Elif Ayten Karaca, yolda giderken izinsiz kullanılan otomobili fark edip önünü kesti.

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Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

"ARAÇ BURAYA FÜZE OLARAK MI GELDİ?"

Elif Ayten Karaca, araçla dolaşmadığını iddia eden Görcin'e "Araç buraya füze olarak mı geldi?" diyerek tepki gösterdi. Karaca, olay sonrası eşiyle birlikte emniyete giderek istasyon çalışanı ve yetkililer hakkında şikayette bulundu.

Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

İSTASYONDAN AÇIKLAMA: SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Olayın ardından, Jiyan Görcin ve anahtarı teslim alan istasyon yetkilileri hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

İstasyondan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi