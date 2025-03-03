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Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
10:24
Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!
Esenler'de bir akaryakıt istasyonu çalışanı, müşteri tarafından otoparka bırakılan otomobilin anahtarını marketten alarak aracı izinsiz şekilde kullanıp dolaştı. Araç sahibinin eşi, otomobili trafikte fark ederek önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.