Esenler’de şoke eden olay: Akaryakıt istasyonu çalışanı, emanet edilen otomobille dolaştı!

Olay, 28 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs şoförü Tamer Karaca (44), özel aracını çalıştığı firmanın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonunun otoparkına bıraktı ve anahtarını markete emanet etti. Öğle saatlerinde istasyon çalışanı Jiyan Görcin (19), aracın anahtarını alarak otoparktan ayrıldı. Görcin'in, aracı sevgilisiyle dolaşmak için aldığı öne sürüldü. Ancak kendisi, annesi ve babasının Ramazan alışverişi yaptığını, bu yüzden aracı aldığını iddia etti.