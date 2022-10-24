Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Gelen son dakika haberine göre; eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verileceği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş verilecek destek ödemelerine dair detayları "Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tüm detayları kamuoyuna duyurdu. Peki, Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar.