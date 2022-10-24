Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik verilecek olan 300 bin TL konut desteği müjdesi Bakan Yanık'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği hakkında şu ana kadar "Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı." İfadelerini kullanırken çalışmada büyükşehir belediyeleri ile işbirliği içerisinde bir proje olacağını vurguladı. Öte yandan 607 milyon TL bütçeli destekle toplam 2023 konut temin edilecek. Peki, Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar.