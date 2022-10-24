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Haberler Yaşam Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 11:03

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Gelen son dakika haberine göre; eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verileceği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş verilecek destek ödemelerine dair detayları "Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tüm detayları kamuoyuna duyurdu. Peki, Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar.

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik verilecek olan 300 bin TL konut desteği müjdesi Bakan Yanık'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği hakkında şu ana kadar "Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı." İfadelerini kullanırken çalışmada büyükşehir belediyeleri ile işbirliği içerisinde bir proje olacağını vurguladı. Öte yandan 607 milyon TL bütçeli destekle toplam 2023 konut temin edilecek. Peki, Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar.

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi.

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Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

YENİ SOSYAL YARDIM MÜJDESİ

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ SAĞLANACAK!

Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şunları söyledi:

"Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik. "

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği müjdesi: Eşi vefat eden kadınlara konut desteği yardımı nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

"Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor."

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