Eşine şiddet uygulayan kocadan rezil savunma!

"ÇOCUĞUM KORKTU"

Mağdur kadın alınan ifadesinde, ekonomik sıkıntıları olduğunu, eşi Ömer B.'ye çalışması gerektiğini söylediğini anlattı. Bu sırada eşinin birdenbire sinirlendiğini beliren Aysel B., "Önce eliyle yüzüme birkaç kez vurdu. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye ters döndüm. Bu sefer de belinden çıkardığı kemerle benim bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfürler edip öldürmekle tehdit etti. Bir süre sonra evden ayrılıp tekrar geldi, yine kemerle ve eliyle birkaç kez vurdu. Bebeğim bu sırada kucağımdaydı, bu olaydan dolayı bebeğim darbe almadı ama korktuğu için sürekli bacağı titriyor, ağlıyordu. Daha sonra eşim evi terk etti" dedi. Mağdur kadın, kendisine şiddet uygulayan eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.