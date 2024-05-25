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Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:24

Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

Türkiye'nin kanını donduran olay Muğla Menteşe'de yaşandı. 45 yaşındaki Hasan Bulut, dini nikahla yaşadığı Hanife Yılmaz'ı benzinle yaktı. Talihsiz çocuklar ise üvey babaları Bulut'un, annelerinin yanışını gülerek izlediğini anlattı. Cani adamın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. İşte Hanife Yılmaz cinayetinin yeni detayları

DHA
Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

Korkunç olay 9 Mayıs akşamı Menteşe'de yaşandı… Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini iddiaya göre kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

'ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU'
Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu.

Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi.

Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

'SOL ELİNDE BULUNAN ÇAKMAĞI BİR ANDA YAKTI'
Gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Hasan Bulut'un savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bulut'un ifadesinde, "Her ne kadar ilk ifademde markete gittiğimi döndüğümde evde yangın olduğunu ve eşimin yandığını gördüğümü söylemiş olsam da ilk anda telaşlandığım ve korktuğum için bu şekilde beyan vermiştim. Bu beyanım doğru değildir. İkinci beyanımda söylediğim gibi eşimle evin bahçesinde kavga ettik. Daha sonra eşim bahçede bulunan plastik şişedeki motor için kullanılan benzini üzerine döktü, sol elinde bulunan çakmağı bir anda yaktı.

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