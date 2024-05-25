Eşinin yanışını gülerek izlemişti: Cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

'SOL ELİNDE BULUNAN ÇAKMAĞI BİR ANDA YAKTI'

Gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Hasan Bulut'un savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bulut'un ifadesinde, "Her ne kadar ilk ifademde markete gittiğimi döndüğümde evde yangın olduğunu ve eşimin yandığını gördüğümü söylemiş olsam da ilk anda telaşlandığım ve korktuğum için bu şekilde beyan vermiştim. Bu beyanım doğru değildir. İkinci beyanımda söylediğim gibi eşimle evin bahçesinde kavga ettik. Daha sonra eşim bahçede bulunan plastik şişedeki motor için kullanılan benzini üzerine döktü, sol elinde bulunan çakmağı bir anda yaktı.