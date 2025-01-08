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ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
11:06
ESKİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yolda! Hurda teşviki ile 2000 model ve altı araçlar için çıkarılacak olan ÖTV muafiyeti kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne sunuldu. Bu yasa tasarısı ile 25 yaşını geçmiş araçların hurda olarak piyasadan çekilmesinin ve yeni alınacak olan araçta ÖTV muafiyeti kazandırılması amaçlanıyor. Meclis'teki görüşmelerin ardından kanun teklifinin yürürlüğe girmesi halinde yaklaşık 3 milyon araç bu düzenlemeden faydalanacak. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…