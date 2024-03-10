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Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
14:34
Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
Korkunç olay Adana'da yaşanmıştı. Eski eşi Seçkin Ergü tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen Dr. Feray Balkan'ın (39), son görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kadının iki çocuğu ile apartmana giriş yaptığı, hemen ardından eski eşinin de binaya girdiği, ardından apartmandan çıkan Ergü'nün cep telefonu ile konuştuğu anlar, kameralara böyle yansıdı...