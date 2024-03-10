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Haberler Yaşam Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 14:34

Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç olay Adana'da yaşanmıştı. Eski eşi Seçkin Ergü tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen Dr. Feray Balkan'ın (39), son görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kadının iki çocuğu ile apartmana giriş yaptığı, hemen ardından eski eşinin de binaya girdiği, ardından apartmandan çıkan Ergü'nün cep telefonu ile konuştuğu anlar, kameralara böyle yansıdı...

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Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan’ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya gitti.

Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan’ın son görüntüleri ortaya çıktı!

1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü.

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Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan’ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, saat 18.00 sıralarında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Balkan hayatını kaybetti, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan’ın son görüntüleri ortaya çıktı!

YAKALANIP, TUTUKLANDI
Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle boşandıkları belirtildi.

Eski kocası öldürmüştü: Feray Balkan’ın son görüntüleri ortaya çıktı!

İşlemleri sonrası Seçkin Ergü tutuklanırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadınlar Günü'nde öldürülen doktorun çocuklarıyla son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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