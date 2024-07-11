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Haberler Yaşam Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher'i öldürdü yanındaki erkeği...
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 16:13

Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher'i öldürdü yanındaki erkeği...

Karaman'da kan donduran bir olay yaşandı. Yavuz T. adlı cani balkondan tırmanıp girdiği evde eski kız arkadaşı Seher'i bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayata gözlerini kapadı. Hıncını alamayan Yavuz T. genç kadının yanındaki erkeğe de kabusu yaşattı.

DHA
Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher’i öldürdü yanındaki erkeği...

Kanlı olay bu sabah Karaman'da gerçekleşti. 31 yaşındaki Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girdi.

Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher’i öldürdü yanındaki erkeği...

Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı. Taraflar arasında kavga çıktı. Gözü dönen Yavuz T., bıçağını çıkardı. Önce Seher İşler'i sonra da M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

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Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher’i öldürdü yanındaki erkeği...

Çığlık seslerini duyan mahalleli ekipleri aradı. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher’i öldürdü yanındaki erkeği...

Tedaviye alınan yaralılardan İşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher’i öldürdü yanındaki erkeği...

Yavuz T., polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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