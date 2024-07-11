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Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher'i öldürdü yanındaki erkeği...
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
16:13
Eski sevgili balkondan tırmanıp eve girdi! Seher'i öldürdü yanındaki erkeği...
Karaman'da kan donduran bir olay yaşandı. Yavuz T. adlı cani balkondan tırmanıp girdiği evde eski kız arkadaşı Seher'i bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hayata gözlerini kapadı. Hıncını alamayan Yavuz T. genç kadının yanındaki erkeğe de kabusu yaşattı.