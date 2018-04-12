Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Yeşim Ceren Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu 8 yıl birlikte olduktan sonra 3 yıl da evli kalan çift, 2010 yılında boşandı. Özge Borak - Bülent Şakrak 2007 yılında evlenen çift 2010 yılında boşandı. Boşandıktan sonra da dost kaldıklarını ve kavga gürültüyle ayrılmadıklarını her seferinde dile getirdiler. Volkan Severcan - Buket Dereoğlu 11 Mart 1994 yılında evlenen çift, 1996 yılında da boşandı. Zafer Ergin - Melek Baykal Tiyatro sahnelerinde tanışan ünlü çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü. Okan Bayülgen - Zeyno Gönenç Okan Bayülgen'le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi.1998 yılında ise boşanan çift yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez Komedinin iki ünlü ismi Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik. Rol arkadaşı da olan çift 1994 yılında ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmıştı. Ancak altı yıl süren ilişkileri sona eren Şimşek ve Sönmez 2000 yılına boşanma kararı aldı. Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu 1995 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin evliliği tam 12 yıl sürdü. 2007 yılında boşanan çiftin Gülenay isimli de bir kızı var.