Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez



Komedinin iki ünlü ismi Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik. Rol arkadaşı da olan çift 1994 yılında ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmıştı. Ancak altı yıl süren ilişkileri sona eren Şimşek ve Sönmez 2000 yılına boşanma kararı aldı.

