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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Giriş Tarihi: 12.04.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 17:22
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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Yeşim Ceren Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu

8 yıl birlikte olduktan sonra 3 yıl da evli kalan çift, 2010 yılında boşandı.

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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Özge Borak - Bülent Şakrak

2007 yılında evlenen çift 2010 yılında boşandı. Boşandıktan sonra da dost kaldıklarını ve kavga gürültüyle ayrılmadıklarını her seferinde dile getirdiler.


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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Volkan Severcan - Buket Dereoğlu

11 Mart 1994 yılında evlenen çift, 1996 yılında da boşandı.

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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Zafer Ergin - Melek Baykal

Tiyatro sahnelerinde tanışan ünlü çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü.

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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Okan Bayülgen - Zeyno Gönenç

Okan Bayülgen'le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi.1998 yılında ise boşanan çift yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu

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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez

Komedinin iki ünlü ismi Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik. Rol arkadaşı da olan çift 1994 yılında ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmıştı. Ancak altı yıl süren ilişkileri sona eren Şimşek ve Sönmez 2000 yılına boşanma kararı aldı.

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Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü
Eskiden birlikte olduğunu öğrenince şaşıp kalacağınız 20 ünlü

Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu

1995 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin evliliği tam 12 yıl sürdü. 2007 yılında boşanan çiftin Gülenay isimli de bir kızı var.

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