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Haberler Yaşam Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:49

Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Eskişehir'de Ramazan Bayramı sabahı, sevinç ve birlik duygusunun doruk noktası olacak. Bayram namazını camide cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı için paylaştığı Eskişehir bayram namazı saatini araştırıyor. Ailelerin ve sevdiklerin bir araya geldiği bu anlamlı sabah, dualar ve ibadetlerle dolacak. Peki, Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…

Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Eskişehir'de Ramazan Bayramı sabahı manevi coşkuyla karşılanacak. Bayram sabahı camilerde buluşacak olan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı 2025 yılı Eskişehir bayram namazı saatine odaklanmış durumda. Sabah namazının ardından camilere akın edecek olan Eskişehirliler, bayramın ilk saatlerinde ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Eskişehir bayram namazı saat kaçta? İşte ayrıntılar…

Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Eskişehir bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Eskişehir bayram namazı saati 07:16 olarak belirlendi.

Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;