Eskişehir bayram namazı saati! 2025 Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Eskişehir'de Ramazan Bayramı sabahı manevi coşkuyla karşılanacak. Bayram sabahı camilerde buluşacak olan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı 2025 yılı Eskişehir bayram namazı saatine odaklanmış durumda. Sabah namazının ardından camilere akın edecek olan Eskişehirliler, bayramın ilk saatlerinde ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Eskişehir bayram namazı saat kaçta? İşte ayrıntılar…