Giriş Tarihi: 16.10.2025 17:55

Eskişehir’de kan donduran cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Kemikler battaniyeye sarılı halde bulundu

Eskişehir'de 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muharrem Kılınç'ın (50), kardeşi tarafından öldürülerek aile evlerinin yanında kullanılamayan başka bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. Kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, boş evin zemininde yer altı görüntüleme cihazıyla battaniyeye sarılı halde bulundu.

KILINÇ'A AİT KEMİKLER BOŞ BİR EVİN ZEMİNİNDE BULUNDU

Muharrem Kılınç'ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı.

Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ali Kılınç ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

