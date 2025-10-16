Haberler
Eskişehir’de kan donduran cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Kemikler battaniyeye sarılı halde bulundu
Giriş Tarihi: 16.10.2025 17:55
Eskişehir'de 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muharrem Kılınç'ın (50), kardeşi tarafından öldürülerek aile evlerinin yanında kullanılamayan başka bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. Kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, boş evin zemininde yer altı görüntüleme cihazıyla battaniyeye sarılı halde bulundu.