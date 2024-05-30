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Haberler Yaşam Eskişehir'deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış
Giriş Tarihi: 30.05.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 20:01

Eskişehir'deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

Eskişehir'de 2006 yılında aniden ortadan kaybolan Erhan Kübra olayına ilişkin sır perdesi aydınlatıldı. Eskişehir'de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra'nın, aynı tarihlerde Kütahya'da öldürüldüğünü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Kübra'nın katili ise en yakınındaki isim çıktı. İşte detaylar...

Eskişehir’deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

Eskişehir'de yaşayan Erhan Kübra, 2006 yılından aniden kayboldu. Erhan Kübra'ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2006 yılında yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ve Erhan Kübra, kayıp olarak aranan şahıslar listesine eklendi.

Eskişehir’deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Eskişehir'de kayıp olarak aranan şahısların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

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Eskişehir’deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

Kayıtlarda kayıp olarak aranan Erhan Kübra'nın bulunması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekip, ilk olarak Erhan Kübra'nın hayatta olup olmadığını tespit etmek amacıyla Eskişehir ve çevresindeki illerde 2006 yılındaki faili meçhul olayları inceleme altına aldı.

Eskişehir’deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

Yapılan çalışma sonucunda Erhan Kübra'nın öldüğü tarihlerde, Kütahya'nın kent merkezine yakın bir köyde tanınmaz halde bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.

Eskişehir’deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

DNA eşleşmesi sonucu katil zanlısının iş ortağı ve yakın arkadaşı olduğu belirlendi

Başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı belirlenen erkek cesedinin Erhan Kübra'ya ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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