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Eskişehir'deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış
Giriş Tarihi: 30.05.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
20:01
Eskişehir'deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış
Eskişehir'de 2006 yılında aniden ortadan kaybolan Erhan Kübra olayına ilişkin sır perdesi aydınlatıldı. Eskişehir'de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra'nın, aynı tarihlerde Kütahya'da öldürüldüğünü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Kübra'nın katili ise en yakınındaki isim çıktı. İşte detaylar...