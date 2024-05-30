Eskişehir’deki 18 yıllık sır cinayet çözüldü! Meğer katili en yakınındaymış

Kayıtlarda kayıp olarak aranan Erhan Kübra'nın bulunması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekip, ilk olarak Erhan Kübra'nın hayatta olup olmadığını tespit etmek amacıyla Eskişehir ve çevresindeki illerde 2006 yılındaki faili meçhul olayları inceleme altına aldı.