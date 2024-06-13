Eskişehir’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Kan donduran olay bu sabah Odunpazarı'ndaki Emek Mahallesi'nde yaşandı. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki 25 AIE 792 plakalı otomobiline bindi.