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Eskişehir'deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
15:36
Eskişehir'deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!
Tüyler ürperten olay Eskişehir'de meydana geldi. Adana'dan Odunpazarı'na giden Osman Nuri K., tartıştığı kızı ile 7 yaşındaki torununu silahla katletti. Cani baba sokakta linç edilmek istendi. Olayın, Osman Nuri K.'nın eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı meydana geldiği öğrenildi.