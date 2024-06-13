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Haberler Yaşam Eskişehir'deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:36

Eskişehir'deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Tüyler ürperten olay Eskişehir'de meydana geldi. Adana'dan Odunpazarı'na giden Osman Nuri K., tartıştığı kızı ile 7 yaşındaki torununu silahla katletti. Cani baba sokakta linç edilmek istendi. Olayın, Osman Nuri K.'nın eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı meydana geldiği öğrenildi.

DHA
Eskişehir’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Kan donduran olay bu sabah Odunpazarı'ndaki Emek Mahallesi'nde yaşandı. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki 25 AIE 792 plakalı otomobiline bindi.

Eskişehir’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Bu sırada Adana'dan geldiği ve sokakta beklediği belirtilen Merve Karabaş'ın babası Osman Nuri K. kızıyla tartıştı.

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Eskişehir’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki Merve Karabaş'a ateş etti.

Eskişehir’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Cinayet şüphelisi Osman Nuri K., torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.

Eskişehir’deki vahşetin sebebi ortaya çıktı! Tartıştığı kızı ve torununu öldürmüştü!

Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Osman Nuri K., polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinde sokakta 5 adet boş kovan bulundu.

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