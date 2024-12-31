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Haberler Yaşam Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:54

Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?

Eslem Akar kimdir sorusu TRT 1 Lingo Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümü ile gündeme geldi. Pek çok popüler yapımda kendini gösteren genç oyuncunun hayatı, kariyeri, oynadığı diziler ve filmler program takipçilerinin araştırmalarına konu oldu. Peki; Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli?

Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?

2011 yılında başladığı oyunculuk kariyerine televizyon ve sinemada devam eden Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular araştırılıyor. Bir internet dizisinde de yer alan Akar'ın kariyer yolculuğu gündemde. İşte, Eslem Akar hayatı ve biyografisi...

Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?

ESLEM AKAR KİMDİR?

23 Mart 1998 İstanbul doğumlu olan Eslem Akar İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı.

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Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?

Oyunculuk kariyeri ise 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisi ile başladı.

Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?

ESLEM AKAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Diziler:

Sen de Gitme

Avlu

4N1K İlk Aşk

Tek Yürek

Güvercin

Babam Çok Değişti

Hakim

Al Sancak

Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?

Filmler:

Kendinden Kaçak

Adalet

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