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Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
12:54
Eslem Akar kimdir? Oyuncu Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli, hangi diziler ve filmlerde oynadı?
Eslem Akar kimdir sorusu TRT 1 Lingo Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümü ile gündeme geldi. Pek çok popüler yapımda kendini gösteren genç oyuncunun hayatı, kariyeri, oynadığı diziler ve filmler program takipçilerinin araştırmalarına konu oldu. Peki; Eslem Akar kaç yaşında, aslen nereli?