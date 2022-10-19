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Haberler Yaşam Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 15:55

Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Esnafa düşük faizli kredi başvuruları ile ilgili detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada esnaf kredi destek paketi müjdesini vermişti. Söz konusu paket kapsamında esnaf ve sanatkarlara düşük faiz oranı ve uzun vadeyle 100 bin TL'lik kredi verilecek. Bu noktada düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları ve tarihleri, binlerce esnaf ve sanatkar tarafından sorgulanıyor. Peki, Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Esnaf kredisi faiz oranı nasıl, ne kadar çıkıyor? İşte, Halkbank esnaf kredisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve ekranı, gündemde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde binlerce esnafa nefes aldıracak kredi müjdesi vermişti. Bu gelişme sonrası düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredi destek paketi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Söz konusu krediden yararlanmak isteyenler, "Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, esnaf ve sanatkarlara özel Halkbank kredi destek paketi başvuru şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

ESNAFA KREDİ MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

HALKBANK ESNAF KREDİSİ HAKKINDA

Kurumun esnaflara özel kredi seçenekleriyle ilgili resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

ESKKK Kefaletiyle Krediler

Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.

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