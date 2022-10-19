Haberler Yaşam Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.10.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 15:55

Esnaf kredi destek paketi başvuru ekranı 2022: Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı ne kadar?

Esnafa düşük faizli kredi başvuruları ile ilgili detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada esnaf kredi destek paketi müjdesini vermişti. Söz konusu paket kapsamında esnaf ve sanatkarlara düşük faiz oranı ve uzun vadeyle 100 bin TL'lik kredi verilecek. Bu noktada düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları ve tarihleri, binlerce esnaf ve sanatkar tarafından sorgulanıyor. Peki, Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Esnaf kredisi faiz oranı nasıl, ne kadar çıkıyor? İşte, Halkbank esnaf kredisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…