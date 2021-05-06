e-Devlet aracılığı ile devam eden esnafa KOSGEB kredi desteği başvurusu için son günlerde araştırmalar sürüyor. Pazartesi gününden bu yana yoğun ilgi gören bu kredi, bilindiği üzere mikro ve küçük ölçekli işletmelere sağlanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı yaptığı açıklamada tam 5 milyar TL'nin şartlara uygun olan işletme sahiplerine dağıtılacağını duyurdu. Bu noktada ise "KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek, başvuru şartları neleredir?" soruları yanıt aramaya başladı. Esnafa destek paketi kapsamında 75 bin TL'ye kadar faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi başvuru süreci devam ediyor. İşte detaylar…