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Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
12:56
Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!
Mersin'de Mustafa Bangiz, sevgilisi Esra Asena Temir'i döverek katletti. Genç kadının beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Tutuklanan cani sevgilisi Mustafa Bangiz'in savunması herkesi şoke etti: Sakinleştirmek için sürekli ittim!