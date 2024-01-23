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Haberler Yaşam Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 12:56

Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!

Mersin'de Mustafa Bangiz, sevgilisi Esra Asena Temir'i döverek katletti. Genç kadının beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Tutuklanan cani sevgilisi Mustafa Bangiz'in savunması herkesi şoke etti: Sakinleştirmek için sürekli ittim!

DHA
Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!

Kan donduran olay, geçen yıl 29 Haziran'da Mersin'de yaşandı. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, iddiaya göre, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir, bilinmeyen nedenle tartıştı. Mustafa Bangiz'in saldırısına uğrayan, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, ancak kısa süre sonra yakalanan cani sevgili Bangiz ise tutuklandı.

Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!

YOL KENARINA BIRAKMIŞ!
Mustafa Bangiz ile ilgili yürütülen soruşturmada, Bangiz'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianamede, Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Bangiz'in, Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!

MAHKEMEDE ŞOKE EDEN SAVUNMA: KISKANIYORDU…
Davanın ilk duruşması, Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mustafa Bangiz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve Temir'in ailesi ise salonda hazır bulundu. Savunmasında maktulün, kız arkadaşı olduğunu anlatan Bangiz, "Bayram telaşı nedeniyle 4-5 katlı bir giyim mağazasında çalıştığı için kendisiyle görüşemiyorduk. Olay günü akşam da yurt dışından kuzenleri ve akrabaları geldiği için görüşememiştik. Kendisine misafirler uyuduktan sonra görüşmek istediğimi, benim evimde kalabileceğimizi, işe oradan gidebileceğimizi söyledim. Daha önce de bu şekilde buluştuğumuz olmuştu.

Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!

Kendi aracımı onların evinin yakınında bir yere bıraktım. Kendisi de buluşmayı kabul ettiği için aşağı indi. İşe gideceği için kıyafetlerini ve çantasını da yanına almıştı. Onun arabasının direksiyonuna ben geçtim. O da ön yolcu koltuğuna geçti. Birlikte benim evime doğru yola çıktık. Yoldayken tavrında tarzında bir değişiklik vardı. Sinirliydi. Bir konu varmış da söylemek istemiyor gibiydi. Evlerimiz 15-20 dakikada araçla varılabilecek yakın bir mesafededir. Eve yaklaştığımızda konudan bahsetmeye başladı. Beni bir aile dostumuzun kızından çok kıskanıyordu. Bundan dolayı da aramızda daha önce tartışma ve küskünlük olmuştu. Konuyu açtı. Bahseder gibi oldu. Evin önüne geldiğimizde sesi yükselmeye başladı. Bana vurmaya başladı ben de sakinleştirmeye çalıştım. O benim yüzümü elleriyle tutunca ben de omzundan ittim, 'Yeter artık' dedim. Kendisini sürekli ittim" dedi.

Esra Asena Temir’i döverek öldürmüştü! Cani sevgiliden şoke eden savunma: Sürekli ittim!

KAÇTIĞI KABUL ETMEDİ
Maktulün astım hastalığı olduğu için sürekli kendisine vurmaktan ve itmekten yorulduğunu kaydeden Bangiz, "Bu süre zarfında davranışları hiddetlendiğinde zaman zaman arabayı sağa geçip durduğum da oluyordu. Baya bir sakinleştirdikten sonra tekrardan evin önüne geldik. Evin önüne geldiğimizde elini yüzünü yıkayalım, hastaneye gidelim dedim, ancak ısrarla hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ağlamaktan gözleri şişti, burnu aktı. Bu halde hastaneye gidemem diye ters ters konuşuyordu. Binanın kapısını açıp kendisini kucağıma aldım. Eve çıkarken dahi hala söyleniyordu. Ayakkabılarını çıkardı. Kendisi yatak odasına yürüyerek geçti. Pencereleri ve klimayı açtım. Evin içerisinde dahi ben kolunu tutmak istediğimde beni itiyordu.

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