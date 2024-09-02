Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
13:34
Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni Esra Erol'da programı ekranlara geri dönüyor! Hafta için her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Esra Erol'da programı 2015 yılından bu yana ekranlara geliyor. Programın sıkı takipçileri ve Esra Erol hayranları yeni bölümün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?