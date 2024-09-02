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Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 13:34

Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Esra Erol'da programı ekranlara geri dönüyor! Hafta için her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Esra Erol'da programı 2015 yılından bu yana ekranlara geliyor. Programın sıkı takipçileri ve Esra Erol hayranları yeni bölümün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

Gündüz kuşağının en çok sevilen programı Esra Erol yeni yayın sezonuna başlıyor. Programın yeni bölümleri izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Vatandaşlar yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte Esra Erol'da programının yayın akışı ile ilgili detaylar haberin devamında...

Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

ESRA EROL'DA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin reyting rekortmeni çok sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da bugün başlıyor! Yeni sezonun ilk bölümü 2 Eylül Pazartesi 16:00'da günü ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

MAĞDURLARIN TEK ADRESİ ESRA EROL!

Ekranlarda adından başarılarıyla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında; boşanma süreci ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşında ara bulucu olmaya devam ediyor.

Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğmuş, aslen Sinoplu bir isimdir. Babası polis olan Esra Erol'un 4 kardeşi vardır: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter. İlköğrenimini Kütahya'da tamamlayan Erol, Kız Lisesi Çini ve Seramik bölümünden mezun olduktan sonra Açık Öğretim Fakültesi'ni bitirmiştir.

Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon ve spikerlik kursu aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim görmüştür.

Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

Evlilik programı sunmaya "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

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