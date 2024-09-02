Esra Erol yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? 2 Eylül Pazartesi Esra Erol yeni sezonu bugün başlıyor mu?

Gündüz kuşağının en çok sevilen programı Esra Erol yeni yayın sezonuna başlıyor. Programın yeni bölümleri izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Vatandaşlar yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte Esra Erol'da programının yayın akışı ile ilgili detaylar haberin devamında...