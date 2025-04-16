Esra Erol’da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

İlk gelen bilgilere göre cesedin üzerinde yeşil renkte bir tşört vardı. Erol'un yayınlarında annesi Rabia Fatih'in evden yeşil tşört ve kot pantolonla çıktığını söylemişti. Kıyafetler bulunan erkek bedeniyle uyuşurken aynı zamanda bu binaya öldürüldükten sonra birinin bıraktığı izlenimi uyandırdığı da şahitler tarafından tahmin edildi. Diğer yandan bedenin altında yalnızca bir iç çamaşırı olduğu detayı da konuşuldu.

Erol, annesinin bedenin teşhis edilmesi için doku örneği vermek üzere resmi kurumlarda olduğunu ve yeni gelecek gelişmeleri aktaracağını açıkladı.