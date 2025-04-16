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Esra Erol'da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:00
7 Temmuz 2024'ten beri haber alınamayan 21 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kaybolan Aydın ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol'un yayınlanan son bölümünde Küçükçekmece'de boş bir binada bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın'a ait olabileceği düşünülüyor. Peki, Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir? İşte, detaylar...