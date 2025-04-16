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Haberler Yaşam Esra Erol'da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:00

Esra Erol'da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

7 Temmuz 2024'ten beri haber alınamayan 21 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kaybolan Aydın ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol'un yayınlanan son bölümünde Küçükçekmece'de boş bir binada bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın'a ait olabileceği düşünülüyor. Peki, Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir? İşte, detaylar...

Esra Erol’da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Esra Erol ekrana gelen son bölümünde Küçükçekmece'de cansız bir erkek bedeni bulunduğunu açıkladı. Bu cesedin Fatih Aydın'a ait olup olmadığını öğrenmek için Anne Rabia Aydın'dan doku örneği alındı. Peki, Fatih Aydın bulundu mu, ceset kime ait? İşte, detaylar...

Esra Erol’da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

ESRA EROL'DA AYLARDIR ARANAN FATİH AYDIN İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

21 yaşındaki Fatih Aydın 7 Temmuz 2024 tarihinde babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından kaybolmuştu. Esra Erol canlı yayında Küçükçekmece'de cansız bir erkek bedeni bulunduğunu açıkladı. Esra Erol, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığını ve cansız bedenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü söyledi.

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Esra Erol’da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

FATİH AYDIN BULUNDU MU, NEREDE BULUNDU?

Esra Erol'un yayınlanan son bölümünde olay yeri incelemenin tespit ettiği cansız beden üzerinde araştırmalar sürüyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre cesedin Aydın'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

Esra Erol’da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

İlk gelen bilgilere göre cesedin üzerinde yeşil renkte bir tşört vardı. Erol'un yayınlarında annesi Rabia Fatih'in evden yeşil tşört ve kot pantolonla çıktığını söylemişti. Kıyafetler bulunan erkek bedeniyle uyuşurken aynı zamanda bu binaya öldürüldükten sonra birinin bıraktığı izlenimi uyandırdığı da şahitler tarafından tahmin edildi. Diğer yandan bedenin altında yalnızca bir iç çamaşırı olduğu detayı da konuşuldu.

Erol, annesinin bedenin teşhis edilmesi için doku örneği vermek üzere resmi kurumlarda olduğunu ve yeni gelecek gelişmeleri aktaracağını açıkladı.

Esra Erol’da aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler: Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir?

ESRA EROL FATİH AYDIN OLAYI NEDİR?

7 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Halkalı'da babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından kaybolan 21 yaşındaki Fatih Aydın'ın gizemli hikayesi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Aydın'ın kayboluşu, ailesinin Esra Erol'un programına başvurmasıyla geniş kitlelere ulaştı. Annesi Rabia Aydın ve babası Mahmut Aydın'ın verdiği ifadelerdeki tutarsızlıklar, soruşturmayı derinleştirdi. Rabia Aydın'ın oğlunun telefonunu evde bulduğunu söylemesi, ancak polise farklı beyanlarda bulunması şüpheleri artırdı.