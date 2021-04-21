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Haberler Yaşam Esra Erol'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp estetik yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'
Giriş Tarihi: 21.04.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:02

'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'

haberleri... 'nin reyting rekortmeni programı ''da' ya bu hafta damga vurdu. 'da yaşayan 39 yaşındaki , bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen Okur, Esra Erol'dan yardım istedi. "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğulan adamı stüdyodakiler teselli etti. İnekleri sattırıp estetik yaptıran Meral Okur ve eşi Yalçın Okur'la yüzleşti... İşte ilginç olayın ayrıntıları...

Esra Erol'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp estetik yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'

'da programı her hafta birbirinden ilginç konularıyla izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Bu hafta ise 'da 3 çocuk babası çiftçilik yapan 39 yaşındaki , konu olarak ele alındı.

Esra Erol'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp estetik yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'

'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası , bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine yaptırdı.

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Esra Erol'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp estetik yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'

'Onu baştan yaptım' diyen eş, "Madem terk edecektin yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp estetik yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'

"BİR KERE 'CANIM KOCACIĞIM' DESE DÜNYALARI VERİRİM"

Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım.

Esra Erol'da büyük karşılaşma! Hayvanlarını satıp estetik yaptırmıştı! 'Madem terk edecektin...'

"15 YAŞINDA EVLENDİ..."

'un kuzeni canlı yayına bağlanıp, "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." de

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