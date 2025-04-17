Esra Erol’da kayıp olarak aranıyordu! Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait? Sır perdesi aralandı!

FATİH AYDIN BULUNDU MU, NEREDE BULUNDU?

Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler kimliği belirsiz olarak bulunan ve iskelet haline gelmiş cesedin Fatih Aydın'a ait olma ihtimali üzerine durup anne Rabia Aydın'dan da alınan DNA örnekleri ile ceset DNA'ları karşılaştırıldı. Yapılan incelemede DNA'lar uyuştu. Arazide bulunan cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu netleşti.