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Esra Erol’da kayıp olarak aranıyordu! Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait? Sır perdesi aralandı!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:12
Esra Erol’da kayıp olarak aranıyordu! Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait? Sır perdesi aralandı!
7 Temmuz 2024'ten beri haber alınamayan 21 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kaybolan Aydın ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol'un yayınlanan son bölümünde Küçükçekmece'de boş bir binada bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın'a ait olabileceği gündeme gelmişti. Peki, Fatih Aydın bulundu mu, son durum nedir? İşte, detaylar...