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Haberler Yaşam SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler'in Esra Ersoy'u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:44

SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler'in Esra Ersoy'u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismar suçuyla gündeme geldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isim başka bir suçtan aldığı ceza nedeniyle Etiler Polis Merkezi Amirliği'ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alınmış ve ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama kararı sonrası "Cicişler'den Esra Ersoy olayı nedir, kimdir, neden tutuklandı, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. İddiaların odağındaki isim, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savunurken Türkiye, 13 yaşında bir çocuğa yapılan bu istismarı konuşuyor. Peki, Esra Ersoy olayı nedir, kimdir, neden tutuklandı, kaç yaşında? İşte korkunç olayla ilgili detaylar...

SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler’in Esra Ersoy’u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Bu son dakika haberi sonrası ülke gündemine gelen korkunç olay sosyal medyada büyük tepki toplamaya devam ediyor. "Cicişler'den Esra Ersoy olayı nedir, kimdir, neden tutuklandı, kaç yaşında?" sorularıyle detaylar merak konusu haline geldi. İşte o olayla ilgili detaylar...

SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler’in Esra Ersoy’u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

ESRA ERSOY NEDEN TUTUKLANDI?

Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler’in Esra Ersoy’u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı.

Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.

Ciciş Kardeşler Esra Ersoy neden tutuklandı? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı nasıl gelişti? | Video

Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedi.

SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler’in Esra Ersoy’u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Akşam saatlerinde ise Ceyda Ersoy'dan sosyal medyada bir paylaşım geldi.

SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler’in Esra Ersoy’u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Flaş bir paylaşımda bulunan Ceyda Ersoy, balıkçıdan yemek yerken fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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