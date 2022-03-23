SKANDAL! Esra Ersoy kimdir, olay nedir? Ciciş Kardeşler’in Esra Ersoy’u neden tutuklandı ve kaç yaşında? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismar suçuyla gündeme geldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isim başka bir suçtan aldığı ceza nedeniyle Etiler Polis Merkezi Amirliği'ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alınmış ve ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama kararı sonrası "Cicişler'den Esra Ersoy olayı nedir, kimdir, neden tutuklandı, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. İddiaların odağındaki isim, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savunurken Türkiye, 13 yaşında bir çocuğa yapılan bu istismarı konuşuyor. Peki, Esra Ersoy olayı nedir, kimdir, neden tutuklandı, kaç yaşında? İşte korkunç olayla ilgili detaylar...