Video Yaşam Ciciş Kardeşler Esra Ersoy neden tutuklandı? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı nasıl gelişti? | Video
Ciciş Kardeşler Esra Ersoy neden tutuklandı? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı nasıl gelişti? | Video

Ciciş Kardeşler Esra Ersoy neden tutuklandı? 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı nasıl gelişti? | Video

23.03.2022 | 16:29

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Kamuoyunda ‘Ciciş Kardeşler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği'ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Esra Ersoy, burada SEGBİS aracılığıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı, akabinde Esra Ersoy, mahkemenin tutuklama kararını yüzüne okumasının ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"BİZ ESRA HANIM'IN MASUMİYETİNE İNANIYORUZ"
Kararın ardından Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok, basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, "Esra Ersoy hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce. Bununla birlikte tutuklama kararı verildi. Bu karara itiraz ettik. İtirazımız reddedildi. Bu yüzden de bugün tutuklamaya yönelik yakalama işlemi gerçekleşti. Bu karar Esra Hanım'ın yüzüne okundu ve tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek. Biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada aslında toplanmayan birçok delil var. Biz istinaf aşamasında bunları da sunduk. Sonuç alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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