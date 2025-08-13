Haberler
Yaşam
EŞREF RÜYA 2. SEZON İÇİN GERİM SAYIM! Kanal D ile Eşref Rüya ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 13.08.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
12:58
EŞREF RÜYA 2. SEZON İÇİN GERİM SAYIM! Kanal D ile Eşref Rüya ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya sezon arası sonrası yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı dizi çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Dizinin takipçileri yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlıyor, 2. sezon yayın tarihi belli mi?