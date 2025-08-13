EŞREF RÜYA 2. SEZON İÇİN GERİM SAYIM! Kanal D ile Eşref Rüya ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 12:58

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya sezon arası sonrası yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı dizi çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Dizinin takipçileri yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlıyor, 2. sezon yayın tarihi belli mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde olduğu dizi, çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dizinin takipçileri, yeni sezon yayın tarihi hakkında bilgi arıyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı?

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

