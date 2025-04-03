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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:33

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

Kanal D'nin aksiyon ve dram dolu dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Son olarak 2. bölümüyle ekranlara gelen yapımın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler Eşref Rüya'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? İşte, Eşref Rüya 3. bölüm tarihi.

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

Bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle dizilerin yayın akışında değişiklikler yaşandı. Bu sebeple de "Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili 2 Nisan 2025 Kanal D TV yayın akışı kontrol ediliyor. Her hafta çarşamba günleri seyirci ile buluşan yapımın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili gibi oyuncular yer alıyor. Peki; Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle bu hafta birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya da bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmadı.

2 Nisan 2025 Çarşamba günü Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü izleyiciyle buluştu.

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EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya için 3. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

Eşref Rüya'nın heyecanla beklenen 3. bölümü gelecek hafta 9 Nisan Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

2 NİSAN 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya-Tekrar

22:45 Eşref Rüya-Tekrar

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

EŞREF RÜYA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşireti karşısına alan Eşref'e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan'ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur.

Nisan, Eşref'i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref'in vurulması, Yetimler'in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem'in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.