EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?

Bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle dizilerin yayın akışında değişiklikler yaşandı. Bu sebeple de "Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili 2 Nisan 2025 Kanal D TV yayın akışı kontrol ediliyor. Her hafta çarşamba günleri seyirci ile buluşan yapımın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili gibi oyuncular yer alıyor. Peki; Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?