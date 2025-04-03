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EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:33
EŞREF RÜYA 3. BÖLÜM YAYIN TARİHİ: Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta neden yayınlanmadı?
Kanal D'nin aksiyon ve dram dolu dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Son olarak 2. bölümüyle ekranlara gelen yapımın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler Eşref Rüya'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? İşte, Eşref Rüya 3. bölüm tarihi.