Eşref Rüya 5. bölüm fragmanı sorgulama: Kanal D ile Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de her çarşamba izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, son bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Bu haftaki gelişmelerin ardından dizi tutkunları, gözlerini 9. bölüm fragmanına çevirdi. Nihan ve Eşref Tek arasında yaşananlar heyecanı artırırken, gelecek hafta neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.