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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 23:20

EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 7. bölüm fragmanıyla bir kez daha izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapım, son bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerle gündeme oturdu. Şimdi ise gözler merakla beklenen yeni fragmanda. İzleyiciler, gelecek hafta neler olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. 6. bölümde yaşanan heyecan verici gelişmelerin ardından izleyiciler gözlerini 7. bölüm tanıtımına çevirdi. Peki, Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya'nın yeni fragmanı çıktı mı? Gelecek bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar...

EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya 6. bölümüyle ekrana geldi, Dizinin 7. bölüm fragmanı ise Kanl D resmi sitesi aracılığıyla paylaşılıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

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EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nisan'ın "İyi hissetmiyorum kendimi, düşer bayılırım burada" dediği anlarda Eşref, "Düşersen tutarım, tutarsam da bırakmam" sözleri bölüme dair büyük merak uyandırıyor.

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