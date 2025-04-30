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EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
23:20
EŞREF RÜYA 7. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Eşref Rüya yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 7. bölüm fragmanıyla bir kez daha izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı yapım, son bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerle gündeme oturdu. Şimdi ise gözler merakla beklenen yeni fragmanda. İzleyiciler, gelecek hafta neler olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?