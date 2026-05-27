Eşref Rüya yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 27 Mayıs Kanal D Yayın Akışı

Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:26

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişikliğe gidilirken, gözler 27 Mayıs Kanal D yayın akışına çevrildi. Dizinin takipçileri yeni bölüm mü yoksa tekrar bölüm mü ekranlara gelecek sorusuna yanıt ararken, Kanal D'nin güncel yayın planı merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Bayram haftasında dizilerin yeni bölümlerine ara verilip verilmeyeceği gündemde yer alırken, 27 Mayıs tarihli yayın akışında Eşref Rüya'nın olup olmadığı araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm durumuna ilişkin detaylar sosyal medyada da konuşulurken, izleyiciler Kanal D yayın akışındaki son gelişmelere odaklandı.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kurban Bayramı tatili ve bayram haftası nedeniyle ekranlardaki pek çok dizi gibi Eşref Rüya da bu hafta yayın hayatına kısa bir ara veriyor. 27 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor.

Dizinin yayın saatinde, bayram coşkusunu ekranlara taşımak amacıyla "Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel" programının tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bayram arası veren Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen 45. yeni bölümü, bir hafta rötarla ekrana gelecek. Kanal D tarafından yapılan resmi duyuruya ve paylaşılan fragmana göre dizi, 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de kaldığı yerden devam edecek.

27 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
  • 11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
  • 16.00 Ayazın Sonu Güneş (Yeni Bölüm)
  • 17.15 Arka Sokaklar (Tekrar)
  • 18.30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20.00 Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel
  • 23.30 Yerli Sinema
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

