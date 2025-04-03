Eşref Rüya’da büyük sır: Nisan’ın sözleri ortalığı karıştırıyor! Eşref Rüya 3. bölüm 2. fragmanı yayında!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya 3. bölüm 2. fragmanı ile gündeme damga vurdu. Her çarşamba izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi ve Necip Memili gibi ünlü isimler yer alıyor. Yayınlanan yeni tanıtımda, Nisan'ın Çiğdem Komisere "Elimde öyle bir şey var ki, Eşref'le ilgili…" sözleri gerilimi artırıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölümde neler olacak? İşte, Eşref Rüya 3. bölüm 2. fragmanı izleme linki ve diğer detaylar.