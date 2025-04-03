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Eşref Rüya’da büyük sır: Nisan’ın sözleri ortalığı karıştırıyor! Eşref Rüya 3. bölüm 2. fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
11:33
Eşref Rüya’da büyük sır: Nisan’ın sözleri ortalığı karıştırıyor! Eşref Rüya 3. bölüm 2. fragmanı yayında!
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her çarşamba izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Nisan'ın Çiğdem Komiser ile yaptığı konuşma dikkat çekiyor. Eşref, ikiliyi bir arada görünce bir şeylerin ters gittiğini hissederken, Nisan'ın "Elimde Eşref'le ilgili öyle bir şey var ki…" sözleri gerilimi artırıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Eşref Rüya 3. bölüm fragmanı ve tüm detaylar.