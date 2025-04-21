EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TEİAŞ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere toplam 435 yeni personel alımı yapacak. Alımın 419'u tekniker kadrosunda olacak.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulacak pozisyon için belirlenen ilgili önlisans programlarından mezuniyet şartı aranacaktır.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasında KPSS puan sıralamasına göre, her pozisyon için açık kadro sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınav için davet edilecektir. Bazı pozisyonlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacaktır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 puan alarak başarılı olan adaylar işe alım sürecine devam edebilecektir.