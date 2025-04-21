Haberler
Yaşam
EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
14:51
EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplamda 1036 yeni personel alımının yapılacağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından, adaylar başvuru şartları, başvuru tarihi ve diğer önemli bilgilere odaklanarak süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, 2025 yılı için EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?