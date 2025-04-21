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Haberler Yaşam EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:51

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplamda 1036 yeni personel alımının yapılacağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından, adaylar başvuru şartları, başvuru tarihi ve diğer önemli bilgilere odaklanarak süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, 2025 yılı için EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ ve TEİAŞ toplamda 1036 personel alımı yapacak. Başvuruların ardından, EÜAŞ için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, 2025 yılı için EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründe insan kaynağını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) için toplamda 1036 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Buna göre, EÜAŞ'a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ'a ise 435 tekniker ve destek personeli alınacak. Bayraktar, yapılan alımların enerji altyapısının her aşamasında önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Yeni arkadaşlarımız, enerji üretiminden iletimine kadar olan süreçte sektöre değer katacak. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

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EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadrolara kimlerin başvurabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 36 yaşından gün almamış bulunmaları gerekiyor.

Engelli kontenjanına başvuracak adaylarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranırken, diğer adayların endüstri meslek ya da teknik liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi veya Makine Teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmaları isteniyor.

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

EÜAŞ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

EÜAŞ, Türkiye genelindeki operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla toplamda 601 daimi işçi alımı gerçekleştirecektir. Bu alımların 574'ü teknisyen, 11'i engelli birey ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olacaktır.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekiminin ardından 2.404 aday belirlenerek, Adana, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak mülakatlara katılmaya hak kazanacaklardır. Mülakatlar sonrasında, 601 aday EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecektir.

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI 2025: EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TEİAŞ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere toplam 435 yeni personel alımı yapacak. Alımın 419'u tekniker kadrosunda olacak.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulacak pozisyon için belirlenen ilgili önlisans programlarından mezuniyet şartı aranacaktır.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasında KPSS puan sıralamasına göre, her pozisyon için açık kadro sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınav için davet edilecektir. Bazı pozisyonlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacaktır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 puan alarak başarılı olan adaylar işe alım sürecine devam edebilecektir.