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EURO 2024 çeyrek finale kalan takımlar: Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? EURO 2024 maç takvimi
Giriş Tarihi: 30.06.2024 18:34
EURO 2024 çeyrek finale kalan takımlar: Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? EURO 2024 maç takvimi
Avrupa Futbol Şampiyonasında son 16 turu oynanıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 takımdan yarısı bir üst tura çıkarak çeyrek finale yükseliyor. Milli takım Avusturya ile karşılaşmayı beklerken EURO 2024 çeyrek finale kalan takımlar belli olmaya başladı. Öte ayndan eşleşmeler için de heyecan dorukta. Ay yıldızlıların muhtemel rakipleri de takip ediliyor. Peki; Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçlar ne zaman oynanacak? İşte EURO 2024 çeyrek final takımları...