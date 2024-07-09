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Haberler Yaşam EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:56

EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu

Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ile devam ediyor. İspanya - Fransa ve Hollanda - İngiltere mücadelelerinin kazananları final maçı için 14 Temmuz Pazar hazır bulunacak. İlk finalist belli oldu. EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı soruları yanıt arıyor. Finale kalan takımlar futbolseverlerin gündeminde. İşte, EURO 2024 finalistleri hakkında merak edilenler...

EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu

EURO 2024 ilk finalisti belli oldu. 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek karşılaşmaların ardından finalin adı belli olacak. Almanya ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finale adım adım yaklaşıyor. İspanya - Fransa maçı ardından ilk koltuk doldu. Peki; EURO 2024 finalisti kim oldu?

EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI

9 Temmuz 22.00: İspanya - Fransa

10 Temmuz 22.00: Hollanda - İngiltere

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EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2024 final maçı 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu

EURO 2024 FİNALİSTİ KİM OLDU?

İspanya Fransa maçı kazananı final maçında ilk bileti alıyor.

İspanya 2-1 üstünlüğü ile finale çıkan ilk takım oluyor!

EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu

İkinci bilet 10 Temmuz akşamı Hollanda - İngiltere maçının kazananı tarafından alınacak.

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