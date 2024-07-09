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EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
23:56
EURO 2024 ilk finalisti belli oldu! EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı? İşte maç sonucu
Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ile devam ediyor. İspanya - Fransa ve Hollanda - İngiltere mücadelelerinin kazananları final maçı için 14 Temmuz Pazar hazır bulunacak. İlk finalist belli oldu. EURO 2024 finalisti kim oldu, İspanya mı Fransa mı soruları yanıt arıyor. Finale kalan takımlar futbolseverlerin gündeminde. İşte, EURO 2024 finalistleri hakkında merak edilenler...