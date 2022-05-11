Haberler Yaşam Eurovision 2022 finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Eurovision yarı final sonuçları

Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:49

Eurovision 2022 yarı final dün akşam gerçekleşti. 41 ülkeden temsilci sanatçının katıldığı 2022 Eurovision Şarkı Yarışması büyük bir heyecan içinde sürüyor. Tüm dünyadan canlı olarak izlenen yarışma iki yarı final ve bir final şeklinde sonuca bağlanacak. Politik oylamaların hakim olduğu yarışmanın ilk yarısında Ukrayna favori gösterildi. Bu noktada Eurovision finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları yanıt aramaya başladı. Eurovision yarı final sonuçları ile finale gidecek 10 ülke de dün akşam belli oldu. Peki, Eurovision 2022 finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Eurovision 2022 hakkında merak edilenler…