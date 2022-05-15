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Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 10:33

Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

Eurovision finali dün akşam gerçekleşti ve Eurovision 2022 kim kazandı? orusu yanıt buldu. 41 ülkeden temsilci sanatçının katıldığı 2022 Eurovision Şarkı Yarışması büyük bir organizasyonla tamamlandı. Tüm dünyadan canlı olarak izlenen yarışmada Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke? Soruları yarışmanın finalinin hemen ardından gündemdeki yerini aldı. İlk yarısından bu yana Ukrayna'nın favori gösterildiği 2022 Eurovision birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? Eurovision 2022 kim kazandı? İşte 2022 Eurovision birincisi ve şarkısı…

Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

2022 Eurovision birincisi 41 ülkeden verilen oylarla belli oldu. Bu sene Rusya – Ukrayna savaşı sebebiyle politik görüşlerin hakim olduğu Eurovision Şarkı Yarışması 66. Kez düzenlendi. İtalya'da gerçekleşen yarışmada şampiyon belli oldu. Bu noktada Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke? Soruları yanıt arıyor. Rusya'nın diskalifiye edildiği ve Ukrayna'nın favori gösterildiği yarışmada heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki, Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? İşte 2022 Eurovision birincisi ve kazananı…

Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

EUROVİSİON 2022 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

İki yarı final ve bir finalin gerçekleştiği Eurovision Şarkı Yarışması sanatçıların 3 ayrı dalda yaptığı şovlarla eğlenceli ve renkli anlara ev sahipliği yaptı. Verilen puanların ardından Eurovision 2022 birincisi belli oldu.

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Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

Halk oyları, ülkelerden gelen oyları etkiledi ve sıralama değişti. Politik oylamaların hakim olduğu yarışmada Ukrayna favori gösteriliyordu. Ukrayna ülkelerden 192 puan alarak 4. Sıraya yerleşmişti. Ardından halk oylaması puanlara eklendi.

Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

Buna göre Eurovision kazananı halk oylamalarıyla birlikte aldığı 631 puanla Ukrayna Kalush Orkestra oldu. "Stefania" adlı şarkıyla yarışmaya katılan Ukrayna müzik grubu bayraklarıyla birlikte coşkulu bir sevinç yaşadı.

Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

EUROVİSİON 2022 PUAN DURUMU

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6

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