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Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 10:33

Eurovision 2022 birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? 2022 Eurovision kim kazandı? Finalin ardından şampiyon belli oldu!

Eurovision finali dün akşam gerçekleşti ve Eurovision 2022 kim kazandı? orusu yanıt buldu. 41 ülkeden temsilci sanatçının katıldığı 2022 Eurovision Şarkı Yarışması büyük bir organizasyonla tamamlandı. Tüm dünyadan canlı olarak izlenen yarışmada Eurovision 2022 kim kazandı, hangi ülke? Soruları yarışmanın finalinin hemen ardından gündemdeki yerini aldı. İlk yarısından bu yana Ukrayna'nın favori gösterildiği 2022 Eurovision birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı? Eurovision 2022 kim kazandı? İşte 2022 Eurovision birincisi ve şarkısı…