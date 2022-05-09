Haberler Yaşam Eurovision 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Eurovision şarkıları 2022 belli oldu mu, bu yıl hangi ülkede düzenlenecek?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 18:28

Eurovision 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Eurovision şarkıları 2022 belli oldu mu, bu yıl hangi ülkede düzenlenecek?

Eurovision ne zaman sorusu, ilkbaharın son günlerine girildikçe sürekli olarak aratılmaktadır. Bunun sebeplerinden biri, Eurovision şarkı yarışmasının yaklaşmasıdır. Türkiye, Avrupa Yayın Birliği üye ülkelerinin katılım gösterdiği şarkı yarışmasından 2013 yılında politik sebeplerden ötürü ayrıldı. Bu sene Türkiye Eurovision'a katılacak mı sorusunun cevabı yine hayır oluyor. TRT yeniden çalışmalara başlasa da bu yıl da Türkiye katılmayacak. Vatandaşlar da Eurovision 2022 bu yıl nerede gerçekleşecek sorusunu yöneltmeye başladı. Peki, Eurovision hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…