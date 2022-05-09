Haberler Yaşam Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak, hangi günler? Bu sene Eurovision ne zaman, saat kaçta ve hangi ülkede?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 14:08

Eurovision 2022 hangi kanalda yayınlanacak, hangi günler? Bu sene Eurovision ne zaman, saat kaçta ve hangi ülkede?

Eurovision şarkı yarışması yine dünyaca ünlü olacak birçok şarkı ile gündeme damgasını vurmaya hazırlanıyor. Türkiye; Avrupa Yayın Birliği üye ülkelerinin katılım gösterdiği şarkı yarışmasından 2013 yılında politik oylamalar sebebiyle ayrıldı. Ancak geçtiğimiz yıl TRT tarafından yeniden çalışmalar yapıldığı duyuruldu. Bu sene Eurovision ne zaman, saat kaçta yapılacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Katılım gösterilmese de Türkiye'den şarkı yarışmasını izlemek isteyenler Eurovision hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunu gündemine almış durumda. İşte detaylar…