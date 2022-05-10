Haberler Yaşam Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:03

Bankalara özel olarak farklı farklı duyurulan kredi faiz oranları 2022 yılı için de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Emlak piyasasındaki değişimler konut kredisi faiz oranları listesini de güncelliyor. Bu noktada en uygun konut kredisi veren bankayı bularak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası hesaplarından faiz oranlarını ve geri ödeme miktarlarını hesaplayabiliyor. Hesaplar sonucunda bankalardan gelen güncel konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyenlerin ilk adresi. Bu noktada düşük faizli konut kredisi listede ilk sırayı alıyor. İşte yeni konut kredisi faiz oranları…