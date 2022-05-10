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Haberler Yaşam Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:03

Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

Bankalara özel olarak farklı farklı duyurulan kredi faiz oranları 2022 yılı için de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Emlak piyasasındaki değişimler konut kredisi faiz oranları listesini de güncelliyor. Bu noktada en uygun konut kredisi veren bankayı bularak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası hesaplarından faiz oranlarını ve geri ödeme miktarlarını hesaplayabiliyor. Hesaplar sonucunda bankalardan gelen güncel konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyenlerin ilk adresi. Bu noktada düşük faizli konut kredisi listede ilk sırayı alıyor. İşte yeni konut kredisi faiz oranları…

Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları güncel listesi ile ev alacakların gündeminden düşmüyor. Düşük faizli kredi seçeneklerini değerlendirmek isteyenler bankaların kredi faiz oranları hesaplama sistemlerine başvuruyor. Bu noktada Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve diğer bankalardan gelen faiz oranları ile en uygun konut kredisi veren bankaları bulmak oldukça önemli. Emlak piyasasındaki iniş ve çıkışlardan etkilenmek istemeyenler bir an önce ev sahibi olmak için kredi faiz oranları araştırmasına başladı. İşte 10 Mayıs 2022 konut kredisi faiz oranları…

Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

HSBC KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 3.09

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Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.92

100.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,80 – 126.338,66 TL geri ödeme

48 Ay – Faiz Oranı %1,86 – 154.369,22 TL geri ödeme

120 Ay - Faiz Oranı %1,92 - 258.893,54 TL geri ödeme

Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

150.000 TL

24 Ay – Faiz Oranı %1,80 – 188.605,86 TL geri ödeme

48 Ay – Faiz Oranı %1,86 – 230.651,22 TL geri ödeme

120 Ay - Faiz Oranı %1,92 - 387.436,74 TL geri ödeme

Ev almak isteyenler dikkat! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ 1.95

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