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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
14:29
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline gelen ev hanımlarına emeklilik hakkı, kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Aile yılı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeyle birlikte, ev hanımlarına sosyal güvence ve emeklilik imkanı sunulması hedefleniyor. Gözler şimdi bu düzenlemenin ayrıntılarına ve yasalaşacağı tarihe çevrildi. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı ne zaman çıkacak, şartları neler?