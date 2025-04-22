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Haberler Yaşam EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:29

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline gelen ev hanımlarına emeklilik hakkı, kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Aile yılı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeyle birlikte, ev hanımlarına sosyal güvence ve emeklilik imkanı sunulması hedefleniyor. Gözler şimdi bu düzenlemenin ayrıntılarına ve yasalaşacağı tarihe çevrildi. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı ne zaman çıkacak, şartları neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

2025 yılı itibarıyla ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi yeniden gündemde. Hükümetin üzerinde çalıştığı projeye göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemiyle her ay prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek. Bu kapsamda devletin prim desteği sağlaması da planlanıyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak düzenleme yürürlüğe girdi mi? Yeni sistem ne zaman devreye alınacak? İşte ev hanımlarına emeklilikle ilgili son gelişmeler…

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI ÇIKTI MI?

Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında, ev hanımlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik hakkı sağlayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda, ev kadınlarının emekli olabilmesi için prim desteği verilmesi planlanıyor. Söz konusu yasa teklifinin tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından yürürlüğe gireceği tarih netlik kazanacak.

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

KİMLER EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLECEK?
Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, ister daha önce sigorta girişi olsun ister olmasın, başvuruda bulunan ev hanımları her ay sigorta primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu sayede, sosyal güvenceye sahip olmayan kadınlara da emeklilik yolu açılmış olacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

DEVLET DESTEĞİ KAPIDA!

Devlet tarafından sağlanacak destek kapsamında, aylık primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Emeklilik için gereken 15 yıllık ödeme süresinde, devlet desteği güncel asgari ücretle yaklaşık 500 bin liraya kadar ulaşacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek.

Ödemeler internet üzerinden yapılacak.