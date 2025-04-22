EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI SON DURUM: Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

2025 yılı itibarıyla ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi yeniden gündemde. Hükümetin üzerinde çalıştığı projeye göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemiyle her ay prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek. Bu kapsamda devletin prim desteği sağlaması da planlanıyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak düzenleme yürürlüğe girdi mi? Yeni sistem ne zaman devreye alınacak? İşte ev hanımlarına emeklilikle ilgili son gelişmeler…