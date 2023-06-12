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Haberler Yaşam Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:27

Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

Seçim öncesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleşmesi beklenen prim desteği için çalışmalar başladı. Ev hanımları nasıl emekli olacak sorusu yanıt arıyor. Yeni Kabine öncesinde Bakan Derya Yanık tarafından detayları aktarılan projede SGK'ya yapılacak prim ödemelerine devlet desteği verilecek. Peki, 2023 ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı üzerinde çalışmalar başladı. Primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ödenecek miktar düşecek. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası emeklilik desteği gibi projeleri fonlayacak. Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvuru nasıl yapılır gibi sorular yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş araştırmalara başladı. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? İşte, projeye dair detaylar…

Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları yeni Kabine öncesinde aktarmıştı.

Yapılan açıklamaya göre proje şöyle şekil alacak:

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Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek."

Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

AİLE KURUMU İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA!

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''

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