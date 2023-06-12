Ev hanımlarına emeklilik şartları 2023: Prim desteği geliyor! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı?

Seçim öncesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleşmesi beklenen prim desteği için çalışmalar başladı. Ev hanımları nasıl emekli olacak sorusu yanıt arıyor. Yeni Kabine öncesinde Bakan Derya Yanık tarafından detayları aktarılan projede SGK'ya yapılacak prim ödemelerine devlet desteği verilecek. Peki, 2023 ev hanımlarına emeklilik ne zaman, nasıl olacak, başvurusu başladı mı? İşte, tüm merak edilenler…