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EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:35
Sosyal desteklere zam oranı gündemde! 2025 Ocak zammı ile birlikte birçok ödeme değişirken, bunlardan biri de evde bakım maaşı ödemeleri olacak. Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin bakımını üstlenen aile üyelerine düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Ocak evde bakım maaş zammı detayları...