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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:35

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Sosyal desteklere zam oranı gündemde! 2025 Ocak zammı ile birlikte birçok ödeme değişirken, bunlardan biri de evde bakım maaşı ödemeleri olacak. Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin bakımını üstlenen aile üyelerine düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Ocak evde bakım maaş zammı detayları...

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı yaklaştıkça milyonlarca vatandaş yeni zamlarla ilgili hesap yapmaya başladı. Açıkanan enflasyon oranları ile birlikte birçok ödeme değişirken gözler engelli aylığı ve evde bakım maaşında yapılacak olan zam oranına çevrildi. Peki, 2025 Ocak'ta evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA | SOSYAL DESTEKLERE ZAM!

. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonunu bekliyor.

Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

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EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

ENGELLİ MAAŞI, EVDE BAKIM MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışı memurlar ve memur emeklileri için yüzde 11.25 oranına ulaşıyor. Refah payı ya da eşitleme olmadan Merkez'in tahminine göre memurlar için Ocak artış oranı yüzde 11.25 çıkıyor.

Bu oran tüm sosyal desteklere uygulanacağı senaryo şu şekilde;

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 4. 181 lira aylık ödeme yüzde 11.25 artış ile 4.652 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI | 2025 Ocak ayında artacak! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

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