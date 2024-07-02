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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:52

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu 2024 Temmuz zammı sonrası yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği memur zammı ile artış yaşayacak. Memur maaşlarına yapılacak zam sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu memur zammı sonrası belli oluyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, yılın ikinci yarısında ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur maaşına yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM YARDIMI NASIL ALINIR, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3' ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" veya "tam bağımlı", 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise "ağır engelli" veya "Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "Belirgin özel gereksinimi vardır" ve "Özel koşul gereksinimi var" ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.

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