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EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
14:52
EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu 2024 Temmuz zammı sonrası yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği memur zammı ile artış yaşayacak. Memur maaşlarına yapılacak zam sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...