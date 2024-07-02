EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu memur zammı sonrası belli oluyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, yılın ikinci yarısında ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…