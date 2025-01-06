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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 23:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:20

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı zammı ve yatan iller hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli ve memur zammı TÜİK enflasyon verileri ile netlik kazandı. Memur zammı ile birlikte birçok sosyal destek ödemeleri yeniden güncellendi. Bu desteklerin içine dahil olan evde bakım aylığı için de araştırmalar hız kazandı. Zamlı yardımlar ocak ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Peki zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte zamlı ödemeler yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?

Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ocak ayı ödemeleri için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelli ve hasta vatandaşlara ödenen yardımlar için araştırmalar başladı. Memur zammı ile birlikte zam gelen ödeme için tarihler bekleniyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?

2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücret güncellendi. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı da zamlandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.54 oranında artış yaşandı.

Böylece zamla birlikte evde bakım maaşı 10.124,49 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ocak ayı ödemelerinin de 15 Ocak'ta başlaması bekleniyor.Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Yapıldığında yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3' ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" veya "tam bağımlı", 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise "ağır engelli" veya "Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "Belirgin özel gereksinimi vardır" ve "Özel koşul gereksinimi var" ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.

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