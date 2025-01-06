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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
23:20
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI YATAN İLLER: Ocak ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman ödenecek?
Evde bakım maaşı zammı ve yatan iller hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli ve memur zammı TÜİK enflasyon verileri ile netlik kazandı. Memur zammı ile birlikte birçok sosyal destek ödemeleri yeniden güncellendi. Bu desteklerin içine dahil olan evde bakım aylığı için de araştırmalar hız kazandı. Zamlı yardımlar ocak ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Peki zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte zamlı ödemeler yatan iller sorgulama