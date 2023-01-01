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Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:41

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı, geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni zamla birlikte ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidildi. Net asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklanırken yeni evde bakım aylığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, "Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlana devlet desteğinden yararlanan kişiler, yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu

Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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