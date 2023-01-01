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Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:41

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı, geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni zamla birlikte ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidildi. Net asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklanırken yeni evde bakım aylığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, "Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…