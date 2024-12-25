Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Asgari ücret zammı sonrası, evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemeleri de merak konusu oldu. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardım, her ay belirli tarihlerde illere göre hesaplara yatırılıyor. Hak sahipleri, yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri...