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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:42

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının belli olmasının ardından "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. Yeni zamla birlikte ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteği Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenmişti. Peki; 2025 Ocak zammı ile evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, yeni evde bakım aylığı ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Asgari ücret zammı sonrası, evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemeleri de merak konusu oldu. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardım, her ay belirli tarihlerde illere göre hesaplara yatırılıyor. Hak sahipleri, yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI MEMUR ZAMMI İLE ARTACAK!

Memur zammı ile sosyal destek ödemeleri artıyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi pek çok ödeme bu noktada artış yaşıyor.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak.

TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.

Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden haberler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şu an 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Evde bakım aylığı 9 bin 77 TL olarak ödeniyor. Memur zammı oranıyla artış yaşayacak evde bakım maaşı 3 Ocak günü belirlenecek son enflasyonla ortaya çıkacak.

Enflasyon beklentisi ile beklenen rakam şöyle:

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