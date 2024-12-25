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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
07:42
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının belli olmasının ardından "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. Yeni zamla birlikte ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteği Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenmişti. Peki; 2025 Ocak zammı ile evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, yeni evde bakım aylığı ve tüm detaylar...