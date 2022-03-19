Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ya da onların bakımını üstlenen yakınlarına verilen evde bakım parası sorgulama işlemleri güncel olarak yapılıyor. Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar, her ay devlet tarafından sağlanan bu ödenek ile maddi destek alıyor. Bu noktada; "Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı