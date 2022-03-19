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Giriş Tarihi: 19.03.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 14:33

Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ya da onların bakımını üstlenen yakınlarına verilen evde bakım parası sorgulama işlemleri güncel olarak yapılıyor. Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar, her ay devlet tarafından sağlanan bu ödenek ile maddi destek alıyor. Bu noktada; "Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ile ilgili detaylar merak ediliyor. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Tokat

2- Kırşehir

3- Bolu

4- Osmaniye

5- Ordu

6- Afyonkarahisar

7- Hatay

8- Çanakkale

9- Aksaray

10- İzmir

11- Antalya

12- Diyarbakır

13- Ankara

14- Kırıkkale

15- Balıkesir

16- İstanbul

17- Konya

18- Kocaeli

19- Şanlıurfa

20- Niğde

21- Bilecik

22- Uşak

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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Evde bakım maaşı yatan iller: e Devlet Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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