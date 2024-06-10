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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
16:40
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?
Evde bakım maaşı yatan iller araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına her ay düzenli olarak yapılan ödeme bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere ödemeler başladıktan birkaç gün sonra illere göre sürüyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi İşte detaylar