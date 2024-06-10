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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:40

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?

Evde bakım maaşı yatan iller araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına her ay düzenli olarak yapılan ödeme bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere ödemeler başladıktan birkaç gün sonra illere göre sürüyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi İşte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi bayrama kısa bir süre kala hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Haziran ayının gelişiyle birlikte bu sorusunun cevabı ödeme alan hak sahipleri ödemelerin ne zaman yapılacağına dair haberleri takip ediliyor.Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?
EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılır mı, ayın kaçında hesaplarda?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

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