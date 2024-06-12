EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında yatacak?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.