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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA: 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
09:43
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç, hasta ve yaşlılara yapılan ödeme bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere ödemeler başladıktan birkaç gün sonra illere göre yatırılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yattan iller listesi ve detaylar,